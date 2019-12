Impact - Deportivo: les dates dévoilées

L’Impact de Montréal et le Deportivo Saprissa se disputeront les huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF les 19 et 26 février.

Le onze montréalais visitera d’abord le club du Costa Rica au Stade Ricardo Saprissa, tandis que sept jours plus tard, le Stade olympique sera le théâtre du match-retour.

Cela signifie qu’il y aura seulement deux jours de congé pour l’Impact entre l’affrontement retour et le début de saison du club en Major League Soccer. L’Impact se frottera effectivement au Revolution de la Nouvelle-Angleterre, le 29 février, également au Stade olympique.

Le Deportivo Saprissa représente un bon défi pour le Bleu-Blanc-Noir, alors qu’il a été sacré champion la Ligue de la CONCACAF il y a quelques semaines. La troupe de Thierry Henry tentera tout de même de revivre un parcours intéressant comme en 2015.

Si l’Impact franchit les huitièmes de finale, il disputera les quarts entre les 10 et 19 mars.

Tous les matchs à TVA Sports

Diffuseur francophone exclusif de l’Impact et de la MLS, TVA Sports présentera tous les matchs de l’équipe montréalaise en saison régulière, ainsi que les éliminatoires de la MLS. De plus, les affrontements du Bleu-Blanc-Noir seront également disponibles sur TVA Sports direct.

Frédéric Lord sera à la description des matchs accompagné des analystes Vincent Destouches et Hassoun Camara. Frédérique Guay assurera la couverture quotidienne de l’équipe. Des émissions d’avant et d’après-match seront également à l’horaire et ce, pour toutes les rencontres de l’Impact. Ceux souhaitant échanger en direct avec les experts de la chaîne pendant les parties pourront le faire à l’aide du mot-clic #ImpactTVASports sur les médias sociaux.

Par ailleurs, une émission spéciale visant à présenter la formation 2020 de l’Impact sera présentée le 31 janvier à 19h.

Voici les faits saillants des matchs du calendrier 2020 à TVA Sports :