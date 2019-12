Des Oilers au neutre contre les Penguins

Les Oilers d’Edmonton ont connu un bon début de saison, mais ils semblent rattrapés par leur manque de profondeur par les temps qui courent.

La formation albertaine n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matchs et elle reçoit vendredi soir les Penguins de Pittsburgh. Ce match vous est présenté à l’antenne de TVA Sports et sur notre service de diffusion en ligne, TVA Sports direct.

Les Penguins, eux, se portent bien malgré l’absence de leur capitaine Sidney Crosby.

Evgeni Malkin a eu son mot à dire, lui qui a d’ailleurs marqué le 400e but de sa carrière, mardi, dans une victoire de 4-1 contre les Flames de Calgary.

La troupe de Mike Sullivan a remporté six de ses sept dernières sorties. C'est l'impressionnant Tristan Jarry qui a obtenu les quatre derniers départs pour la formation de Pittsburgh.