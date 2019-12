Butler convié à de drôles de tests physiques au Japon

On aurait dit une mauvaise pièce de théâtre. Mais Steven Butler ne la trouvait pas trop drôle.

À l'approche de son combat de championnat du monde contre Ryota Murata, il a été convié à un mystérieux événement où un médecin de la commission athlétique a sorti son stéthoscope pour faire semblant d'examiner chaque boxeur. Le tout devant une soixantaine de journalistes, vendredi, à Tokyo.

Des mesures carrément inutiles étaient prises, comme le tour du poignet ou du cou.

Butler, qui est en pleine perte de poids, commençait à s’impatienter, pouvait constater le journaliste de TVA Sports Andy Mailly-Pressoir.

«C’est un peu pour donner un "show", a expliqué Jean-François Bergeron, l’entraîneur du Québécois. Ils posent des questions un peu banales. Ça me fait penser aux images qu’on avait de la boxe des années 50.»

Quoi qu’il en soit, Butler demeure dans un état d’esprit optimal en vue de son combat. L’athlète est en mission, lui qui est dans une «bulle» impénétrable. Le protégé d’Eye of the Tiger veut mettre toutes les chances de son côté et il ne laisse rien au hasard.

C’est pourquoi, par exemple, il portait des gants lors des tests physiques, ce qui a suscité des interrogations.

«Tu peux souvent attraper des infections par les mains, a indiqué Bergeron. Il met ses gants, car il sait qu’il va serrer des mains là-bas et il ne veut pas attraper des microbes. C’est le plus gros combat de sa vie. Il est prêt à faire n’importe quoi. Il a appliqué à la lettre tout ce qu’on lui a demandé.»

Une légende

Champion du monde et médaillé d’or olympique, Murata est une véritable légende au Japon. Butler et lui sont des cogneurs puissants. Selon le journaliste japonais Jun Shibuya, cet affrontement promet.

«Murata a perdu sa ceinture avant de la reprendre dans un combat revanche contre Rob Brant, a-t-il rappelé. Butler est un cogneur et ne sera pas un adversaire facile. Ce sera tout un combat.»

