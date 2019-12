LNH : deux joueurs font leurs valises

Le gardien Eric Comrie et l’attaquant Stefan Noesen ont trouvé preneur au ballottage, jeudi, étant réclamés par les Jets de Winnipeg et les Sharks de San Jose, respectivement.

Demi-frère des anciens hockeyeurs Mike et Paul Comrie, Eric Comrie avait été rendu disponible par les Red Wings de Detroit. Il a disputé trois rencontres avec ceux-ci cette saison et a échappé ses deux décisions, conservant une moyenne de buts alloués de 4,28 et un taux d’efficacité de ,864.

Celui qui est aussi le fils du fondateur de l’entreprise Brick a obtenu davantage de succès chez les Roadrunners de Tucson, dans la Ligue américaine, où il a signé quatre victoires en autant de sorties.

Pour sa part, Noesen faisait partie de l’organisation des Penguins de Pittsburgh, pour qui il a inscrit un but en six rencontres depuis le début de la campagne. Il a excellé avec le club-école situé à Wilkes-Barre/Scranton, amassant 22 points en autant de duels.