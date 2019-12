Le top 19 de 2019 à Québec

Alors que 2019 tire à sa fin, Stéphane Turcot dresse la liste des plus grands moments de l'année à Québec.

1. Alex Harvey termine sur une belle note

Le moment fort de l’année 2019, Alex Harvey l’a presque scénarisé sur les plaines d’Abraham à Québec, en mars dernier.

Aux derniers courses de sa carrière, le Québécois a décroché deux podiums devant parents et amis.

2. Laurie Blouin triomphe

Une autre athlète de glisse s’est aussi illustrée.

La planchiste Laurie Blouin a remporté les X-Games d’Aspen en big air.

3. Lexson Mathieu, recrue de l'année

S’il y avait un titre de recrue de l’année dans le sport à Québec, il reviendrait au boxeur de 20 ans Lexson Mathieu.

À ses débuts professionnels, Mathieu a enregistré huit victoires en autant de combats et décroché un premier titre mineur.

4. L'ascension de Félix Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime a grimpé jusqu’au 19e rang mondial, à seulement 19 ans dans le tennis professionnel.

5. Célébrons les 60 ans du Tournoi international pee-wee de Québec

Le Tournoi international pee-wee de Québec fêtait ses 60 ans. De nombreuses icônes du hockey québécois y ont défilé, incluant les légendes de la Ligue nationale de hockey (LNH) Guy Lafleur, Marcel Dionne, Raymond Bourque et Vincent Lecavalier.

6. Les 50 ans de la LHJMQ

En avril, au Capitole, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a dévoilé le meilleur joueur de ses 50 ans d’histoire. L’honneur est revenu à Guy Lafleur, ancienne vedette des Remparts de Québec préférée à Mario Lemieux, ex-gloire des défunts Voisins de Laval.

7. Le repêchage de la LHJMQ à Québec

Le dernier repêchage de la LHJMQ a eu lieu au Centre Vidéotron et a mis en vedette Joshua Roy, des Chevaliers de Lévis dans la Ligue Midget AAA.

8. En l'honneur des Stastny

Une œuvre en l’honneur des frères Peter, Anton et Marian Stastny a été dévoilée près du Centre Vidéotron.

9. La coupe Stanley à Québec

Montmagny a vu la coupe Stanley de près. Un défilé monstre a accueilli Samuel Blais, champion avec les Blues de St. Louis dans la LNH.

10. Les Capitales changent le mal de place

Les Capitales de Québec ont connu la pire saison de leur histoire et ont changé de ligue, passant de la Ligue Can-Am à la Frontier League.

11. Un titre à Québec

Les Diamants de Québec ont été sacrés champions au baseball junior.

12. Un (autre) titre à Québec

L’équipe féminine du Rouge et Or de l’Université Laval a décroché le titre de championnes canadiennes au rugby universitaire.

13. En deuil d'Helder Duarte

La famille du Rouge et Or a vécu le deuil d’Helder Duarte, entraîneur-chef de l’équipe féminine de soccer depuis sa fondation en 1995 et pionnier du soccer à Québec.

14. À la mémoire de Maurice Filion

Les Remparts ont rendu hommage au regretté Maurice Filion, ancien directeur général et entraîneur-chef des Nordiques de Québec dans la LHJMQ.

15. Le Championnat du monde de vélo de montagne

Pas moins de 50 000 personnes ont assisté au mont Sainte-Anne au Championnat du monde de vélo de montagne.

16. L'hégémonie Matthews

Pour une deuxième année de suite, l’Australien Michael Matthews a remporté le Grand Prix cycliste de Québec.

17. Raptors : de la grande visite!

Les Raptors de Toronto, champions de la National Basketball Association (NBA) pour la première fois de leur histoire, visitent le PEPS au début de leur camp d’entraînement.

18. Du monde à la messe Rouge et Or-Carabins

La plus grosse foule de l’histoire du PEPS – 19 381 spectateurs – assistent au match entre le Rouge et Or et les Carabins de l’Université de Montréal le 20 octobre.

19. Une sixième coupe Vanier à Québec... sans le Rouge et Or

Pour une sixième fois, l’Université Laval présente le match de la coupe Vanier, alors que les Dinos de Calgary ont le meilleur sur les Carabins.