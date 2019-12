Important remaniement de personnel à Gatineau

Après le directeur général mercredi, au tour du président des Olympiques de démissionner de son poste.

C’est Martin Lacasse qui a annoncé que son directeur général, Alain Sear, abandonnait ses fonctions. À lui maintenant de faire de même 24h plus tard.

Après Alain Sear, voilà que Martin Lacasse abandonne ses fonctions chez les Olympiques.



Norman MacMillan devient

président et porte-parole;

François Beaudry nommé président du conseil d’administration

Selon notre journaliste Mikaël Lalancette, Marc Saumier sera nommé directeur général par intérim.

Les Olympiques connaissent une saison de misère, eux qui pointent en avant-dernière position du classement général de la LHJMQ et qui sont actuellement sur une séquence de 12 défaites consécutives.

Alors que le nouvel amphithéâtre de l’équipe est en construction et que les spectateurs se font de plus en plus rares au Centre Robert-Guertin de Gatineau. Samedi dernier, seulement 1571 spectateurs s’étaient réunis pour assister au match de leur équipe face aux Voltigeurs de Drummondville.

Afin de remettre l’organisation sur les rails, plusieurs changements administratifs sont en cours. Avec le départ de Lacasse, Norman McMillan devient le nouveau président de l’équipe en plus d’occuper le poste de porte-parole, François Beaudry est nommé président du conseil d’administration et Jocelyn Cailler hérite du poste de représentant à l’Assemblée des membres.