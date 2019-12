Un surprenant meneur au chapitre du différentiel

Pour les mordus de la LHJMQ, le nom de Ryan Graves peut être associé à ses deux participations consécutives au tournoi de la Coupe Memorial, en 2014 et 2015, avec les Foreurs de Val d’Or et les Remparts de Québec respectivement. Or, le défenseur de l’Avalanche du Colorado peut maintenant se targuer d’être le meneur dans la Ligue nationale de hockey au niveau du différentiel, avec un rendement de +22.

Originaire de la Nouvelle-Écosse, le joueur de 24 ans n’a pourtant pas eu droit à un accès direct à la Ligue nationale de hockey. Repêché en quatrième ronde par les Rangers de New York en 2013, il a joué trois saisons complètes dans la Ligue américaine.

Le 26 février 2018, la carrière de Graves a toutefois pris un tournant quand il a été échangé à l’organisation de l’Avalanche en retour de Chris Bigras, un autre défenseur. Depuis, le géant de 6 pi. 5 po. n’a jamais cessé de progresser en misant tout d’abord sur son excellent jeu défensif. Depuis le début du mois de décembre, il contribue d’ailleurs à combler l’absence du jeune Cale Makar, blessé, en jouant régulièrement plus de 20 minutes par match.

«La base est la même et c’est d’essayer de garder les choses simples, être fiable défensivement, a observé Graves, dans une récente entrevue diffusée sur le site web de l’Avalanche. Je pense que la confiance augmente plus tu joues. L’année dernière, je devais encore prouver que je pouvais évoluer à ce niveau. C’est un peu la même chose cette année, mais j’ai fait l’équipe dès le camp d’entraînement. C’est bon pour la confiance.»

Cinq buts marqués

Aux yeux de Graves, qui est aussi le joueur de l’Avalanche le plus utilisé en infériorité numérique cette saison, ses statistiques offensives représentent de l’extra. En 32 matchs, il a néanmoins réussi à inscrire 13 points, dont cinq buts.

«C’est bien de contribuer offensivement, mais quand je pense à mon plan de match et à ce que je dois faire pour avoir du succès et pour aider l’équipe, ça demeure d’être bon défensivement, de bien faire en infériorité numérique et de bien contrer les meilleurs attaquants adverses», a-t-il résumé.