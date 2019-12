Odell Beckham fils toujours aussi ambigu

Le futur du receveur de passes des Browns de Cleveland Odell Beckham fils continue de faire l’objet de spéculations et le principal concerné a tenté de clarifier la situation, mercredi.

«Je ne m’en vais nulle part. Je serai ici, a-t-il déclaré au réseau ESPN à propos de son avenir au sein de la formation de l’Ohio. Nous allons régler cela. Ce serait juste trop bizarre d’aller ailleurs.»

«Nous allons revenir en force et on va recommencer. Puis, ça va se passer comme on s’y attendait cette année», a-t-il aussi affirmé au sujet de la prochaine campagne qu’il souhaite davantage agréable que l’année en cours.

Acquis des Giants de New York en mars, le receveur éloigné détient un contrat valide jusqu’à la fin de la saison 2023. Il n’a inscrit que deux touchés depuis le début de la campagne et a totalisé 910 verges en 67 attrapés. Son club a également éprouvé des ennuis, une fiche de 6-8 lui valant d’être déjà éliminé.

Quelques semaines auparavant, le réseau FOX Sports avait rapporté que Beckham fils implorait des joueurs et des instructeurs des équipes affrontant les Browns de le sortir de Cleveland en obtenant ses services. Trois invité au Pro Bowl, le joueur-étoile avait répondu aux médias que «personne ne sait ce que l’avenir réserve».