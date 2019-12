Le tour de magie de Svechnikov fait jaser

L’attaquant des Hurricanes de la Caroline Andrei Svechnikov a de nouveau fait parler ses mains en inscrivant un autre but digne d’un joueur de crosse durant le match de mardi contre les Jets de Winnipeg. Autant son entraîneur-chef Rod Brind’Amour que ses coéquipiers sont épatés par ses habiletés.

Ayant fait le coup aux Flames de Calgary à la fin octobre, Svechnikov a récidivé aux dépens du gardien Connor Hellebuyck, qu’il a surpris en deuxième période malgré une ouverture quasi inexistante. Son but a permis aux siens de prendre une avance de 3 à 2 et les «Canes» n’ont plus regardé en arrière, en route vers un gain de 6 à 3.

«Vous l'avez vu faire il y a environ un mois, a déclaré au site LNH.com Brind'Amour à propos de son protégé. Cependant, nous le voyons réaliser cette manœuvre depuis un an et demi à l'entraînement. Ce n'était simplement qu'une question de temps avant qu'il ne l’effectue dans un match. Ce n'est pas un coup de chance lorsque vous réussissez à le faire à de nombreuses reprises à l'entraînement. La chance n'a rien à voir là-dedans.»

De son côté, Sebastian Aho s’est dit des plus renversés.

«C'est incroyable, a-t-il mentionné. Il l'a fait deux fois et personne n'avait réussi à le faire une seule fois. C'est complètement fou et très impressionnant.»

Le principal intéressé a précisé au réseau FOX Sports qu’il avait eu peu de temps pour préparer son coup.

« J'y songeais. [...] Je me suis dit que je devais le tenter et le faire rapidement. Ce fut une bonne tentative de ma part.»

Déception

Dans le camp adverse, les réactions étaient plutôt différentes. Effectivement, les Jets auraient aimé qu’une punition soit imposée à Jordan Staal sur la séquence. Celui-ci a fait trébucher Adam Lowry quelques secondes avant le coup d’éclat de Svechnikov.

«Si on ne l’avait pas fait tomber, bien, ça n’aurait pas été jusque là, a indiqué le pilote Paul Maurice au quotidien "Winnipeg Sun". Dans un calendrier de 82 matchs, cela arrivera. Les arbitres vont en manquer une et la rondelle va se retrouver au fond de votre filet.»