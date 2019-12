La LCF suspend la recherche d'un DG à Montréal

Nouveau chapitre dans le roman-savon des Alouettes : l’organisation montréalaise a indiqué, mercredi, «avoir suspendu en date du 12 décembre dernier, à la demande de la Ligue canadienne de football, le processus d'embauche d'un nouveau directeur général».

Par voie de communiqué, on explique la situation «en raison de limitations découlant du dossier de la vente de l'équipe».

Les Alouettes, a-t-on précisé, feront une annonce publique lorsqu'elle se remettra à la recherche de son prochain DG.

«Il est clair pour moi que, n'eût été du fait que de nouveaux propriétaires ne sont toujours pas en place, nous aurions déjà embauché notre DG», a affirmé le président et chef de la direction des Alouettes, Patrick Boivin.

Comme ce fut le cas pour la grande majorité de la saison 2019, la gestion quotidienne de l'équipe continuera de se faire en comité. Aux côtés de Boivin, on mise ainsi sur l'entraîneur-chef Khari Jones, le conseiller spécial Wally Buono, ainsi que le nouveau directeur des opérations football, Éric Deslauriers.

«J'ai pleinement confiance en Khari, Wally et Éric; ensemble nous saurons prendre les décisions qui s'imposent afin que les Alouettes poursuivent sur leur lancée, a ajouté Boivin. Nous sommes d'ailleurs sur le point de finaliser des ententes avec notre personnel d'entraîneurs et les membres des opérations football.»

Promotion pour Deslauriers

À propos d’Éric Deslauriers, qui occupait en 2019 les fonctions de coordonnateur du personnel des joueurs, il a effectivement été nommé directeur des opérations football des Alouettes.

«C'est un honneur pour moi d'accéder à ce poste et de contribuer encore davantage aux succès de l'équipe, a déclaré Deslauriers. Nous avons fait de grands progrès en 2019 mais nous savons très bien que nous ne pouvons rien prendre pour acquis. Toute l'organisation a le même objectif : continuer de s'améliorer afin de faire des Alouettes une équipe championne. On sent l'engouement autour de l'équipe et c'est très motivant.»