Le jeu le plus spectaculaire de la carrière de Phillip Danault?

Le jour lointain où Phillip Danault prendra sa retraite, on se souviendra sans l’ombre d’un doute de cette mention d’aide dans l’uniforme des Canadiens de Montréal.

Couché sur la glace, l’attaquant québécois a soulevé une passe vers Tomas Tatar, qui a converti avec un but en supériorité numérique en troisième période, mardi lors d’un match contre les Canucks à Vancouver.

Le but de Tatar portait la marque à 2-1 en faveur du CH. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Il s’agissait d’une 19e aide et d’un 26e point pour Danault en 2019-2020. Le joueur de centre de 26 ans en est à 44 buts, 110 aides et 154 points en 302 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Canadiens et les Blackhawks de Chicago.