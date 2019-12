L'adjoint au DG des Flames livre le combat de sa vie

Les prochains rivaux du Canadien de Montréal, les Flames de Calgary, sont frappés par un terrible drame : Chris Snow, leur adjoint au directeur général, se bat contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA), communément appelée la maladie de Lou Gehrig.

L’épouse de l’homme de 38 ans, Kelsie Snow, a d’ailleurs écrit une lettre diffusée par le compte Twitter de l’organisation albertaine, mercredi après-midi. Natif du Massachusetts, son mari se soumet à des traitements depuis déjà plusieurs mois et en est aux stades peu avancés de la maladie dégénérative neuromusculaire qui entraîne la mort de deux à cinq ans après le diagnostic.

Dear hockey family: a letter from the Snow family regarding Chris' ALS diagnosis. https://t.co/S0uRmCk8Ka — Calgary Flames (@NHLFlames) December 18, 2019

Malgré la gravité de la situation, la famille Snow tente de voir la vie du bon côté.

«Nous nous efforçons de rester positifs et de vivre à fond chaque journée. Et nous croyons que les résultats sont encourageants, a rédigé Mme Snow, qui souhaite que la médicamentation proposée pourra stopper la progression de la SLA. Chris s’est retrouvé en essais cliniques durant quelques mois et [...] depuis la dose initiale, le mal ne semble pas avoir avancé. Sa main droite et son avant-bras constituent les seules régions affectées de son corps solide et en santé.»

Pourtant, le passé des Snow est de nature peu rassurante. Le père de Chris Snow est décédé des suites du même problème l’an passé. Également, deux oncles du côté paternel de l’employé des Flames et un de ses cousins sont tous morts de la SLA.

«Il faut bien qu’il y ait quelqu’un qui devienne la première personne avec la SLA et non pas une autre victime de ça. Ce que je connais de Chris, c’est qu’il trouve toujours un moyen. Peu importe l’obstacle et le portrait global, il aura une solution», a émis Mme Snow.

Prier et profiter de chaque moment

Implorant la communauté du hockey de soutenir la recherche et les traitements contre la SLA, Kelsie Snow a un message particulier pour tous.

«Soyez positifs et remplis d’espoir avec nous et priez pour nous, peu importe vos croyanes. Ne nous traitez pas, surtout Chris, différemment des autres. Il est la même personne aujourd’hui comparativement à hier et il sera la même demain, dans deux mois et ultérieurement. Serrez votre famille contre vous, appréciez chaque instant de votre vie, jouez avec vos enfants et soyez toujours présents. Ce sont tous des aspects où Chris a été merveilleux.»

Chris Snow a été promu au poste d’assistant de Brad Treliving en septembre et travaille chez les Flames depuis 2011, année où il était directeur des analyses hockey. Auparavant, il fut directeur des opérations hockey du Wild du Minnesota, entre autres.

Environ 3000 Canadiens, dont 600 Québécois, souffrent de la SLA.