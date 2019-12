La liste des immortels des Islanders s’allonge

Les Islanders de New York ont annoncé mercredi qu’ils retireront en février les chandails de leurs anciens joueurs John Tonelli et «Butch» Goring, qui ont respectivement porté les numéros 27 et 91.

Le premier des deux hommes sera honoré le 21 février en marge d’un match contre les Red Wings de Detroit. Quant au second, il aura droit à la même distinction huit jours plus tard à l’occasion d’une partie face aux Bruins de Boston.

Choix de deuxième tour, le 33e au total, des Insulaires en 1977, Tonelli a contribué à la dynastie de l’équipe new-yorkaise au début de la décennie 1980. Certains se rappellent du dernier duel de la finale de la coupe Stanley en 1980, lorsque l’attaquant avait préparé le filet victorieux de Bob Nystrom en prolongation. Ce but avait permis aux Islanders d’éliminer les Flyers de Philadelphie et d’obtenir le premier championnat de leur histoire.

Celui ayant conclu sa carrière avec les Nordiques de Québec en 1991-1992 a disputé 1028 parties dans la Ligue nationale (LNH), amassant 836 points, dont 325 buts. Il a atteint le plateau des 100 points une fois, soit en 1984-1985 avec les Islanders.

«Ce que nous avons accompli en tant qu’équipe pendant mes années à New York sera toujours parmi mes plus beaux souvenirs dans le monde du hockey, a-t-il affirmé dans un communiqué. Voir mon numéro retiré aux côtés de plusieurs anciens coéquipiers est extrêmement gratifiant et ma famille et moi-même allons chérir cela pour de bon.»

Par ailleurs, Tonelli tient à ce que le capitaine actuel du club, Anders Lee, continue d’arborer le 27 d’ici la fin de son séjour avec l’organisation.

«Je lui ai parlé et j’ai constaté à quel point il est un leader formidable. Je lui ai dit que je serais touché de le voir porter notre numéro jusqu’à la fin de sa carrière.»

À la maison

Pour sa part, Goring a été acquis des Kings de Los Angeles en mars 1980 et a aussi aidé les Islanders à remporter leurs quatre coupes consécutives. Il a totalisé 888 points, dont 375 buts, en 1107 affrontements dans la LNH. Ayant dirigé la formation new-yorkaise pour 148 matchs entre 1999 et 2001, il revendique un trophée Conn-Smythe (1981) à son actif.

«Je suis vraiment honoré de voir mon chandail retiré. Je suis arrivé dans la communauté de Long Island dans les années 1980 et c’est devenu chez-moi. Certains de mes faits d’armes ont été réalisés devant ces partisans et je suis déjà impatient à l’idée de partager cette soirée avec eux.»

À propos de son numéro 91, il avait aussi été porté par John Tavares, mais celui-ci s'est joint aux Maple Leafs de Toronto le 1er juillet 2018.

Les autres joueurs ayant vu leur numéro immortalisé par les Islanders sont Mike Bossy, Denis Potvin, Bryan Trottier, Clark Gillies, Billy Smith et Nystrom.