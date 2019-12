Hall, d'entrée

Le nouveau venu des Coyotes de l’Arizona, Taylor Hall, a activement contribué à la victoire de sa nouvelle équipe, 3-2 contre les Sharks à San Jose, mardi.

Fraîchement acquis des Devils du New Jersey, l’attaquant-vedette a récolté une aide sur le but gagnant du défenseur Oliver Ekman-Larsson, en troisième période.

Tomas Hertl a inscrit un doublé pour les Sharks, mais chacun de ses buts a suivi des filets des Coyotes, ceux Carl Soderberg en première période et de Derek Stepan en deuxième.

En toute fin de rencontre, les Coyotes n'étaient que trois sur la glace pour résister aux six patineurs des Sharks. Ilya Lyubushkin (équipement illégal) et Brad Richardson (double-échec) ont été punis dans le camp des «Yotes» et les Californiens ont retiré leur gardien Aaron Dell (16 arrêts) au profit d'un sixième joueur. La manoeuvre a échoué pour les Sharks.

Darcy Kuemper (26 arrêts) a hérité de la victoire à sa fiche devant le filet de la formation du désert américain.