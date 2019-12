Cooper en a assez de Kucherov

Nikita Kucherov a-t-il cette fois compris le message lancé par Jon Cooper?

L’attaquant vedette a été cloué au banc par l’entraîneur-chef du Lightning pendant la majeure partie de la troisième période et pour toute la durée de la prolongation contre les Sénateurs, mardi, à Tampa Bay.

Kucherov a ainsi écopé pour sa nonchalance qui a contribué au deuxième but des «Sens», l’œuvre de Connor Brown, et pour sa gaffe sur le but égalisateur d’Anthony Duclair en fin de deuxième période.

Heureusement pour lui, le Lightning s’en est tiré avec une victoire de 4-3 grâce à un but d’Anthony Cirelli dans les dernières secondes de la prolongation.

Cette décision de Cooper pourrait cependant laisser des traces, a averti Renaud Lavoie dans le segment «La mise en échec» à l’émission JiC, mercredi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«Au cours des derniers matchs, Cooper a tenté de passer un message à Kucherov en diminuant son temps d’utilisation, mais il n’a pas compris qu’il est important de bien jouer dans les deux sens de la patinoire. Cooper doit maintenant refaire les ponts avec l’attaquant russe», a indiqué notre journaliste.