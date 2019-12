Un ancien espoir du CH qualifie son passage de «toxique»

Tom Parisi a passé un peu plus de deux saisons dans le système des Canadiens de Montréal sans jamais goûter au hockey de la LNH.

Déçu de ne pas réaliser son rêve, le défenseur originaire de l’État de New York troqué ses épaulières pour le complet «yuppie» à Manhattan, au service de la Bank of America.

À voir dans la vidéo, ci-dessus, les meilleurs moments de Parisi dans LAH.

Même la vue prenante sur le ciel de Grosse Pomme, avec un salaire supérieur à celui gagné dans la Ligue américaine, ou la qualité de vie à laquelle rêve un jeune homme de 24 ans ne pouvaient le garder loin des patinoires, voire de la fraternité de vestiaire.

«Je ne voulais pas être dans la trentaine et songer à ce qui aurait pu arriver si j’étais revenu au jeu», a déclaré Parisi au quotidien «The Post and Courrier» au cours de la dernière fin de semaine.

«Je ne voulais pas quitter le sport avec des regrets. Le désarroi des deux dernières années avait atteint son apogée. Je pense que j'avais juste besoin de me recentrer et de recharger mes batteries.»

Crédit photo : JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Un environnement «toxique»

La petite histoire de côté, Parisi a profité de son entretien avec le journaliste Andrew Miller pour écorcher l’organisation du Bleu-blanc-rouge, qui lui avait consenti en mars 2016 un pacte de deux ans - plus cinq matchs en fin de saison - après son stage universitaire à Providence.

Il a donc mis le cap sur St. John’s pour se joindre au club-école que dirigeait Sylvain Lefebvre et s'accoutumer à la vie festive décrite par John Scott. L’année suivante, le club a déménagé à Laval pour devenir le Rocket.

Parisi a qualifié les deux environnements de «toxique».

«Ce fut deux années brutales, a raconté Parisi. Nous avions deux gars à qui il restait deux années à leur contrat d'entrée et ils ont décidé de quitter l’équipe.

«Ils ont laissé environ 250 000$ sur la table. C’est à quel point (l’atmosphère) était toxique.»

Amertume

À sa deuxième saison dans la Ligue américaine, Parisi vivait d’espoir. Il pensait enfin recevoir le coup de fil en provenance de Montréal.

«Mes minutes d’utilisation étaient parmi les meilleures tous les soirs et je savais que j'étais près du but, ajoute celui a inscrit quatre buts et 13 aides avec Laval, en 2017-2018, sa dernière campagne dans l’organisation.

«Mon partenaire de la ligne bleue a été rappelé, mais pas moi pour une raison quelconque», a-t-il ajouté avec une certaine amertume.

Cet automne, Parisi a paraphé un contrat d’essai avec le club-école des Sénateurs d’Ottawa, à Belleville. Il a été libéré après deux rencontres.

Il a ensuite migré en Caroline du Sud pour se joindre aux Stingrays, dans l’ECHL.