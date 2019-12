L'ancien commissaire de la NBA se bat pour sa vie

L’ancien commissaire de la NBA David Stern se trouve toujours dans un état précaire à l’hôpital, l’homme de 77 ans ayant été traité pour une hémorragie qui l’a terrassé jeudi dernier à New York.

«David Stern demeure dans un état sérieux après avoir subi une opération d’urgence pour traiter une hémorragie cérébrale, jeudi. Il reçoit d’excellents soins et est entouré par ses proches.

La famille Stern et tout le monde au sein de la NBA apprécient l’immense soutien dont il fait l’objet. Nos pensées et nos prières sont avec David et sa famille», a indiqué la NBA dans un communiqué émis mardi.

L’ex-numéro 1 du circuit de basketball professionnel a été remplacé dans ses anciennes fonctions par Adam Silver en février 2014 à la suite d’un mandat de 30 ans. Il était encore actif à titre de commissaire émérite.

Durant son règne, le basketball a connu un gain de popularité important aux États-Unis et ailleurs dans le monde, notamment dans les années 1990 dominées par le légendaire Michael Jordan.

Admis au Temple de la renommée Naismith Memorial en 2014, Stern a aidé à la grande visibilité de ce sport : les matchs de la NBA sont diffusés dans 200 pays et territoires, et ce, dans plus de 40 langues.