Joshua Ho-Sang : un nouveau départ... à Bridgeport

Joshua Ho-Sang se rapportera finalement aux Sound Tigers de Bridgeport, le club-école des Islanders dans la Ligue américaine.

Ho-Sang était à l’écart de l’organisation des Islanders depuis plus de deux mois. Mécontent de ne pas faire partie de la formation à l’issue du camp d’entraînement, l’attaquant de 23 ans avait demandé aux Islanders de l’échanger au début octobre.

Non réclamé au ballottage, Ho-Sang n’a pas davantage trouvé preneur sur le marché des échanges. Le choix de première ronde (28e au total) des Islanders en 2014 a finalement décidé de prendre la route de Bridgeport.

«Il n’a qu’à aller là-bas, faire ce qu’il a à faire en tant que joueur, se conformer à l’environnement, et il n’y aura pas de problème, a dit le directeur général des Islanders Lou Lamoriello, mardi, au site LNH.com.

«Il a été le dernier joueur retranché dans la Ligue américaine, alors il a eu un bon camp d’entrainement. Où en est-il présentement sur les plans physique et mental? C’est à voir. Mais de notre point de vue, il profitera d’un nouveau départ. C’est entre ses mains.»

Ho-Sang, qui s’est entraîné à Toronto au cours des dernières semaines, a lui-même contacté Chris Lamoriello, le directeur général des Sound Tigers.

«Chris et l’entraîneur (Brent Thompson) ont décidé de le ramener (dans l’équipe). Alors on verra», a ajouté Lou Lamoriello.

Le Torontois a récolté 24 points (7 buts et 17 aides) en 53 matchs lors des trois dernières saisons à New York. Il avait cumulé 43 points (8 buts et 35 aides) en 56 matchs lors de la dernière campagne avec les Sound Tigers.

Alors que les Islanders pointaient au quatrième rang de la Ligue nationale de hockey (LNH) avant les matchs de mardi, il est loin d’être sûr qu’Ho-Sang fera l’objet d’un rappel.

«Pour l’instant, il doit retourner (à Bridgeport) et recommencer à jouer avant d’être une option pour moi», a précisé l’entraîneur-chef des Islanders, Barry Trotz.