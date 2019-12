Il ne valait plus la peine de garder Taylor Hall

Le directeur général des Devils du New Jersey, Ray Shero, n’est pas passé par quatre chemins : si Taylor Hall n’est plus un membre de sa formation, c’est en raison des piètres performances de celle-ci.

«Cette décision a été prise en fonction de ce qui était le meilleur pour nous et en considération d’où nous sommes, a indiqué l’homme de 57 ans lors de son point de presse de mardi. Cela aurait pu être une décision difficile si nous étions à cinq ou trois points d’une place en séries éliminatoires ou encore si nous étions à la date limite des transactions.»

Les «Diables» sont présentement à l’avant-dernier rang de l’Association Est et à 14 points de la danse printanière. Considérant cela, envoyer Hall sous d’autres cieux n’a pas été ardu pour Shero.

«Je ne crois pas que c’était une décision très difficile, si l’on regarde où nous désirons être [dans le futur] et les éléments qui se joignent à nous.»

C’est dans cette optique que Shero a envoyé Hall aux Coyotes en retour d’un choix de première ronde, un choix conditionnel et trois espoirs de qualité. Les Devils ont également envoyé le joueur des ligues mineures Blake Speers en Arizona et ils paieront la moitié du salaire de l’attaquant vedette.

Une relation au beau fixe

Le grand manitou de l’équipe du New Jersey a également profité de sa discussion avec les journalistes pour révéler que Hall ne lui a pas demandé de faire l’objet d’une transaction.

«Taylor Hall n’a jamais demandé à être échangé, jamais», a affirmé Shero.

Le DG a aussi dit que le récipiendaire du trophée Hart en 2017-2018 et lui n’avaient jamais fermé la porte à une prolongation de contrat. L’entente actuelle de Hall se termine à la fin de la présente campagne.

«Il n’a jamais rien refusé. Je ne lui ai jamais rien refusé. Je veux être clair à ce propos. L’héritage qu’il laisse est important pour le New Jersey et pour moi. Il était à 100% avec nous.»

«Il y avait beaucoup de spéculations sur le fait qu’il n’aurait pas voulu jouer au New Jersey ou qu’il voulait partir le 1er juillet prochain, a poursuivi Shero. Les autres équipes me demandaient ce qu’il voulait pour le futur et je leur disais que je n’en avais aucune idée.»

Le patron des Devils ne s’était pas non plus fait une tête sur la possibilité de rapatrier Hall, si jamais il se prévaut de son autonomie l’été prochain.