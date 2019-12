Encore plus de boulot pour Jonathan Bernier?

Le gardien des Red Wings de Detroit Jonathan Bernier risque de jouer assez souvent durant les prochains jours, puisque son coéquipier Jimmy Howard a été rétrogradé à la Ligue américaine pour fins de remise en forme, mardi.

Celui-ci n’a pas joué depuis le 27 novembre en raison d’une blessure à l’aine. La durée de son séjour chez les Griffins de Grand Rapids demeure indéterminée. Cependant, selon le site MLive.com, l’entraîneur-chef Jeff Blashill s’attend à revoir le vétéran bientôt.

Howard a conservé une fiche de 2-11-1, une moyenne de buts alloués de 3,94 et un taux d’efficacité de ,887 cette saison. Pour sa part, Bernier connaît de bons moments, car il a gagné ses deux derniers départs. Son dossier est de 7-9-2, même s’il a présenté une moyenne de 3,22 et un taux de ,897.

Les Wings avaient rendez-vous avec les Blue Jackets de Columbus, mardi soir.

Voyez dans la vidéo ci-dessus le résumé du match que Bernier et les Red Wings ont récemment disputé aux Canadiens.

Une bonne et une moins bonne nouvelle pour les Jackets

Les Blue Jackets de Columbus ont retiré le nom du défenseur Zach Werenski de la liste des éclopés, mardi avant-midi, mais ils ont dû y ajouter celui de l’attaquant Josh Anderson qui manquera de quatre à six semaines de jeu.

Werenski avait été touché à l’épaule gauche lors d’une collision avec Anders Lee, des Islanders de New York, le 30 novembre. Initialement, son absence était fixée à un mois environ. Le patineur de 22 ans a raté sept rencontres, lui qui a obtenu six buts et 10 mentions d’aide pour 16 points en 26 affrontements cette saison.

De son côté, Anderson a subi une blessure à l’épaule pendant le match de samedi contre les Sénateurs d’Ottawa. Souhaitant venger son coéquipier Sonny Milano qui venait d’encaisser une mise en échec de Mark Borowiecki, il a jeté les gants devant celui-ci et s’en est plus ou moins bien tiré. Le joueur d’avant a totalisé quatre points en 26 sorties jusqu’ici.

Travis Konecny fait plaisir aux poolers

Auteur de 28 points en 30 matchs cette saison, l’attaquant Travis Konecny a raté les trois derniers matchs des Flyers, mais il doit effectuer un retour au jeu ce mardi soir, à Philadelphie, dans un affrontement contre les Ducks d’Anaheim.

Le nom de Konecny a effectivement été retiré de la liste des blessés en après-midi, lui qui est remis d’une commotion cérébrale. Les Flyers ont parallèlement ajouté Scott Laughton parmi leurs éclopés.

Malgré sa récente absence, Konecny demeure le meilleur pointeur de son club, devant Sean Couturier et ses 24 points. Claude Giroux et Jakub Voracek suivent avec chacun 22 points.