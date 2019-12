Jordan Binnington, le meilleur en 2019?

Publié aujourd'hui à 11h56

Mis à jouraujourd'hui à 12h13

Le 7 janvier dernier, Jordan Binnington signait sa première victoire dans la LNH. Le 12 juin, il menait les Blues de Saint-Louis à leur première Coupe Stanley.

Un parcours cendrillon et une ascension fulgurante en l’espace de six mois.

Au début de la présente saison, deux questions nous revenaient en tête.

Binnington pouvait-il répéter ses exploits ou était-il un feu de paille ?

Le gardien de Blues a rapidement répondu à ces questions et il a confondu les sceptiques. Il n’y a aucun doute selon moi que ses performances et ses statistiques individuelles font de lui le meilleur gardien de la LNH en 2019.

En séries, il est devenu le gardien recrue avec le plus de victoires (16). Aussi, ses 10 gains à l’étranger lui ont permis d’égaler un record qu’il partage maintenant avec Martin Brodeur, Jonathan Quick, Braden Holtby et Mikka Kiprusoff.

Et finalement, il est devenu le quatrième gardien de première année à signer une victoire dans un match no 7 de la finale de la Coupe Stanley. Les autres étant Frank McCool (1945), Ken Dryden (1971) et Cam Ward (2006).

Crédit photo : AFP

Les résultats obtenus par Binnington en saison régulière sont aussi éloquents. Depuis le 1er janvier, Binnington est le gardien qui a enregistré le plus de victoires (40).

De plus, il est dans le top 5 pour la moyenne (3e), le taux d’efficacité (4e) et les blanchissages (3e) pour la même période.

Si Binnington poursuit sur sa lancée en 2020, il sera un choix logique pour être candidat au trophée Vézina et peut-être même gagner ce prestigieux trophée.

PLUS DE VICTOIRES EN 2019

Jordan Binnnington 40 Andrei Vasilevskiy 37 Darcy Kuemper 36 Connor Hellebuyck 33 Carey Price 33 Braden Holtby 33

MEILLEURES MOYENNES EN 2019

Ben Bishop 1,86 Darcy Kuemper 2,02 Jordan Binnington 2,11 Tuukka Rask 2,30 Peter Mrazek 2,38

MEILLEURS TAUX D’EFFICACITÉ EN 2019

Ben Bishop ,939 Darcy Kuemper ,934 Robin Lehner ,927 Jordan Binnington ,925 Connor Hellebuyck ,922

PLUS DE JEUX BLANCS EN 2019