Un gardien russe avec les Leafs?

Les Maple Leafs de Toronto seraient fortement intéressés par un gardien russe, Timur Bilyalov, qui évolue dans avec l'Ak-Bars de Kazan, dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

C’est ce qu'a révélé le réseau Sportsnet, lundi.

La formation de la Ville Reine ne serait cependant pas la seule équipe du circuit Bettman à courtiser l’athlète de 24 ans. Bilyalov brûle présentement la KHL en ce qui a trait à la moyenne de buts accordés (1,10), au taux d’efficacité (,957) et aux blanchissages (6).

En 16 matchs en 2019-2020, il a maintenu une fiche de 10-1-2. Il a également établi un record du circuit russe pour le nombre de minutes passées devant une cage sans accorder de but avec 316 minutes.

Le contrat de Bilyalov avec le Ak-Bars se terminera le 30 avril et le jeune homme n’aurait toujours pas décidé s’il restait dans son pays natal ou s’il tentait sa chance en Amérique du Nord.

L’athlète de 5 pi et 10 po n’a jamais été repêché dans la Ligue nationale de hockey.

Les Golden Knights sont les deuxièmes meilleurs de l’histoire

Le match de dimanche des Golden Knights de Vegas était le 200e en saison régulière de leur courte existence et ils peuvent se targuer de connaître le deuxième meilleur départ de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

En l’emportant 6 à 3 contre les Canucks de Vancouver, la formation du Nevada a porté son dossier à vie à 112-69-19, ce qui lui vaut une moyenne de ,608 quant aux points de classement obtenus. Seule la première mouture des Sénateurs d’Ottawa, qui ont évolué dans la LNH entre 1917-18 et 1934-1935, a fait mieux en raison d’une moyenne de ,630.

Ainsi, la version originale des «Sens» avait totalisé 252 points après un nombre identique de rencontres, comparativement à 241 pour les Knights. Le top 5 est complété par les Rangers de New York (225 points), le Canadien de Montréal (221) et les Blues de St. Louis (213). Les places 6 à 10 sont détenues dans l’ordre par les Panthers de la Floride (208), les Arenas/St. Patrick’s de Toronto (207), les Bruins de Boston (207), les défunts Maroons de Montréal (204) et les Oilers d’Edmonton (199).

Depuis leurs débuts à l’automne 2017, les Knights ont conservé une fiche reluisante de 62-28-10 à son domicile, le T-Mobile Arena.

Personne ne veut de Sven Baertschi

Une journée après avoir vu son nom être soumis au ballottage par les Canucks de Vancouver, l’attaquant Sven Baertschi a vécu une nouvelle déception, lui qui n’a pas été réclamé par une autre formation de la Ligne nationale de hockey (LNH), lundi.

Le Suisse de 27 ans retournera donc avec les Comets d’Utica dans la Ligue américaine. Il a déjà amassé quatre buts et 19 aides pour 23 points en 16 rencontres avec le club-école de la formation de la Colombie-Britannique.

Dans la LNH cette saison, il a fourni deux mentions d’aide et maintenu un différentiel de -4 en six affrontements.

Le choix de première ronde (13e au total) des Flames de Calgary a totalisé 138 points, dont 66 filets, en 291 matchs dans le circuit Bettman depuis le début de sa carrière.

Il était passé des Flames aux Canucks contre un choix de deuxième tour en mars 2015.