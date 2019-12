Recrutement record pour les Whitecaps

Les Whitecaps de Vancouver ont sorti leur chéquier afin d'acquérir l’attaquant canadien Lucas Cavallini, lundi.

Selon le réseau ESPN, la formation de la Colombie-Britannique aurait envoyé environ 6 millions $ US au Club Puebla, une équipe de soccer mexicaine où évoluait Cavallini depuis deux ans et demi.

Les Whitecaps n’ont pas confirmé le montant du transfert, mais ils ont indiqué avoir fait signer un contrat de trois ans au buteur de 26 ans. Son entente de joueur désigné comprend également une option pour une quatrième année.

En 81 parties avec le Club Puebla, Cavallini a touché la cible à 29 reprises. Le natif de Toronto a aussi fait bouger les cordages 11 fois en 17 matchs avec la sélection canadienne lors de rendez-vous internationaux.

«Nous cherchions un attaquant avec les caractéristiques de Lucas, a indiqué l’entraîneur-chef des Whitecaps, Marc Dos Santos, dans un communiqué. Lucas est impliqué quand son équipe n’a pas le ballon et en même temps, il veut vraiment être dans la boîte et faire la différence. Il a la bonne mentalité et les qualités nécessaires sur le terrain et à l'extérieur. Lucas amènera énormément à notre équipe et nous sommes très heureux de le voir se joindre à notre équipe.»