Paul Maurice bien au fait des spéculations à son sujet

L’entraîneur-chef des Jets de Winnipeg, Paul Maurice, est bien au fait des spéculations le concernant, mais à ses yeux, la priorité demeure son équipe actuelle et il n’a pas l’intention de tenter sa chance ailleurs.

Le nom du pilote d’expérience a été récemment prononcé dans des discussions relatives au futur instructeur-chef de la nouvelle formation de Seattle qui disputera sa première saison en 2021-2022. Interrogé à propos de sa possible candidature, Maurice a écarté cette idée.

«Je serai ici tant que Mark [Chipman, le grand patron de l’entreprise propriétaire des Jets, True North Sports & Entertainment] et Kevin [Cheveldayoff, le directeur général] voudront que je sois ici. C’est chez moi et j’aime cet endroit», a-t-il affirmé au site The Athletic au sujet de la ville manitobaine.

Même s’il a côtoyé le DG du club de Seattle, Ron Francis, l’homme de 52 ans ne demande pas un changement de décor et se dit heureux dans ses fonctions.

«J’ai travaillé avec Ron et j’ai une tonne de respect pour lui. Cependant, je suis à la maison et je ne veux pas aller ailleurs.»

Maurice en est à sa septième campagne à Winnipeg. En date de lundi, les siens occupaient le troisième rang de la section Centrale avec une fiche de 20-11-2 et 42 points. L’Ontarien a dirigé Francis de 1998-1999 à 2003-2004 avec les Hurricanes de la Caroline. Celui-ci l’a également épaulé comme adjoint pendant deux ans à Raleigh, entre 2009 et 2011.