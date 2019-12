Abolition des bagarres: le ton lève entre JiC et Renaud Lavoie!

La question de l’abolition des bagarres dans la LHJMQ aura fait jaser dans les derniers jours.

Alors que certaines personnes souhaitent que les combats soient carrément abolis dans le circuit Courteau, notre collègue Renaud Lavoie voit les choses différemment.

«Je ne comprends pas pourquoi on veut enlever les bagarres alors qu’il n’y en a presque plus. Ce n’est pas l’un des problèmes de la ligue présentement. Il y a des dossiers plus importants sur lesquels il faut se pencher», a-t-il lancé à l’émission «JiC», lundi.

Le journaliste se demande même s’il ne s’agit pas plutôt d’un coup de marketing de la part du circuit Courteau.

«On veut trouver un moyen pour ramener le monde dans les estrades tout simplement! Si tu veux remplir tes gradins, tu n’as qu’à diminuer le nombre d’équipes afin de créer des rivalités», a expliqué Lavoie devant un Jean-Charles Lajoie décontenancé devant ces propos.

L’animateur, qui n’était pas du tout de cet avis, a plutôt semblé en faveur de l’abolition des bagarres dans le circuit junior.

«Il y a des garçons de 16 ans qui jouent avec des hommes de 20 ans dans cette ligue. C’est normal pour toi de voir un garçon se faire frapper par un adulte?»

«Tout à fait», a répondu Lavoie du tac au tac.

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus.