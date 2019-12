Une surprise pour Andrew Coxhead

Échangé à l’Océanic de Rimouski, Andrew Coxhead a été pris par surprise.

Le centre de 19 ans des Remparts a pris la direction du Bas-Saint-Laurent en retour de l’attaquant Cole Cormier et du choix de 1re ronde de 2021 de l’Océanic.

«Je suis surpris parce que je ne m’attendais pas de partir, a-t-il souligné. J’ai appris la nouvelle vendredi, au retour du match à Shawinigan. Je me plaisais à Québec, mais je suis excité de me joindre à une bonne équipe.»

Choix de 1re ronde des Remparts en 2016, le natif de la Nouvelle-Écosse garde de bons souvenirs de son séjour de plus de trois ans dans la Vieille Capitale.

«Je garde un souvenir incroyable de mon premier match au Centre Vidéotron à 16 ans. Notre participation aux séries éliminatoires est une autre très belle expérience.»

Cormier sous le choc

Cormier a lui aussi été surpris de passer sous d’autres cieux.

«Au début, j’étais sous le choc, a-t-il reconnu. Je ne prévoyais pas partir, mais je réalise qu’il s’agit d’une belle opportunité de me retrouver avec plusieurs jeunes et de bâtir une bonne équipe pour les prochaines années. C’est mon année de repêchage. J’obtiendrai plus de temps de glace que si j’étais demeuré à Rimouski et plus d’occasions de me prouver.»

Cormier retrouvera un solide allié dans le vestiaire. «Nicolas Savoie est mon meilleur ami», a-t-il indiqué au sujet de l’arrière de 17 ans des Remparts.

«On habite tous les deux à Dieppe. Ça va rendre mon adaptation plus facile. On s’est parlé, et il est content de ma venue.»

Cédé aux Saguenéens de Chicoutimi dans la transaction qui a fait passer Théo Rochette aux Remparts, Anthony Pagliarulo était heureux de se joindre à une équipe qui aspire aux grands honneurs même s’il campera le rôle de second violon derrière Alexis Shank au départ.

«Les deux équipes vont dans des directions opposées, et il s’agit d’une belle opportunité de montrer ce que je peux faire, a souligné le portier de 19 ans. Je veux contribuer aux succès de l’équipe et me prouver.»

Les Remparts ont obtenu le défenseur Gabriel Belley-Pelletier, des Cataractes de Shawinigan, cédant en retour l’arrière Félix-Olivier Chouinard.