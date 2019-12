Une première en 23 ans

Avec Brad Marchand qui a inscrit deux mentions d’aide durant le match des Bruins de Boston, samedi, la Ligue nationale de hockey (LNH) compte quatre joueurs ayant obtenu 50 points ou plus après les 514 premières rencontres de la saison, une première depuis 1996-1997.

Le quatuor formé des attaquants Connor McDavid et Leon Draisaitl (Oilers d’Edmonton), Nathan MacKinnon (Avalanche du Colorado) et Marchand a ainsi réalisé un exploit accompli par Mario Lemieux, Jaromir Jagr, Wayne Gretzky, Joe Sakic et Mats Sundin 23 ans auparavant.

Au classement des pointeurs, McDavid revendiquait 57 points avant les duels de dimanche, soit un de plus que Draisaitl. Pour leur part, MacKinnon et Marchand avaient chacun 50 points à leur actif.

Deux autres hockeyeurs de la LNH sont près du plateau de la cinquantaine, soit David Pastrnak (Bruins) et Jack Eichel (Sabres de Buffalo) qui ont tous deux obtenu 48 points.