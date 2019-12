Kingsbury se couvre d'or en Chine

Mikaël Kingsbury a remporté l’or à l’épreuve des bosses en parallèle, dimanche, à la Coupe du monde de Thaiwoo, en Chine.

Le Québécois a tenu tête au Français Benjamin Cavet en grande finale grâce à 88,34 points contre 84,80 pour celui qui a conclu au deuxième rang.

«Vous pouvez voir que le niveau est très élevé cette saison, a déclaré l’athlète de 27 ans. Ikuma [Horishima], Ben [Cavet] et d'autres gars m'ont poussé fort, donc c'est agréable de clôturer le week-end au sommet du podium.»

Kingsbury était d’ailleurs bien motivé à l’idée de retrouver la première marche du podium après avoir remporté une rare médaille d’argent la veille. Kingsbury avait vu Horishima triompher de justesse lors de l’épreuve solo.

«Je me suis réveillé un peu fatigué, pour être honnête. [...] Finir deuxième n’était pas le scénario que j’espérais, même si j’ai bien skié et que je suis satisfait de mon ski. Je voulais rebondir et terminer plus fort. J’avais un bon feeling en duel, surtout que je suis le seul gagnant de l’histoire sur cette piste en duel; je l’ai emporté ici dans les trois dernières années», a-t-il souligné, ajoutant que «mon corps allait de mieux en mieux» à mesure que la journée avançait.

Au classement de la Coupe du monde, Kingsbury est en tête avec 280 points après trois compétitions. Deuxième au classement, Horishima compte 240 points, tandis que Cavet, troisième, concède près de 120 points à Kingsbury.

La Coupe du monde de bosses de ski acrobatique FIS fait relâche et reprendra après le Nouvel An, pour la descente de Mont-Tremblant, le 25 janvier.