Ivanie Blondin trouve chaussure à son pied

Ayant remporté la médaille d’or au cours de chacune de ses cinq courses précédentes de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste, la Canadienne Ivanie Blondin s’est contentée de l’argent à la poursuite par équipes, dimanche, à Nagano, au Japon.

Le trio complété par la Québécoise Valérie Maltais et Iseballe Weidemann a remis un chrono de 2 min 57,811 s et a dû s’avouer vaincu par les favorites locales, qui ont patiné en 2:56,371. Les Russes ont pris le troisième rang en 3:02,396.

À VOIR AUSSI | Ivanie Blondin gagne à être connue

«On a amélioré des trucs à chaque poursuite qu’on a fait cette saison et je pense qu’aujourd’hui [dimanche], on a su bien mettre tout ça en pratique. Il y encore des petits détails qu'il faudrait peaufiner – notre départ et les échanges, qu'il faudrait un peu mieux synchroniser –, mais en général, on a vraiment fait une bonne course. On a donné le maximum possible. On n’était pas loin des Japonaises, et on voit déjà que ce sera possible de les battre aux Championnats du monde», a déclaré Maltais dans un communiqué.

«Je suis vraiment contente de nos résultats aujourd'hui. Je pense que ça montre que nous avons fait preuve de constance durant la saison de la Coupe du monde, et que notre équipe est solide», a ajouté Weidemann.

Blondin avait décroché l’or au départ groupé et au 3000 mètres pendant son week-end en sol nippon. À cette dernière épreuve, Weidemann avait pour sa part mis la main sur le bronze. Chez les hommes, Jordan Belchos a triomphé au départ groupé, tandis que la formation masculine a terminé troisième à la poursuite par équipes.

La combinaison Blondin-Weidemann-Maltais a grimpé sur le podium lors de chacune des trois plus récentes Coupes du monde. Elle occupe la tête du classement général en poursuite par équipes, devant la Russie et les Pays-Bas.

Dubreuil passe proche

Par ailleurs, Laurent Dubreuil a franchi la ligne d'arrivée en 1:09,116, en route vers la quatrième place au 1000 m. Il s'agit de son meilleur résultat en carrière dans cette épreuve, lui qui n'avait jamais fait mieux qu'une septième place auparavant. Ted-Jan Bloemen a lui aussi fini quatrième, soit au 5000 m, avec un temps de 6:20,029, son meilleur classement dans une course de la Coupe du monde jusqu'ici cette saison.

L'équipe canadienne longue piste renouera avec la compétition internationale à l'occasion des Championnats des Quatre Continents de patinage de vitesse qui se dérouleront du 31 janvier au 2 février 2020 à Milwaukee, avant de revenir au pays à Calgary en vue de la cinquième étape de la saison 2019-2020 de la Coupe du monde, qui aura lieu les 7 et 8 février.