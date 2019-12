Eric Staal récolte le 1000e point de sa carrière

Eric Staal a inscrit un but dans le match du Wild du Minnesota contre les Blackhawks de Chicago, dimanche, et ainsi atteint le plateau des 1000 points depuis le début de sa carrière, en 1208 parties.

Les Blackhawks menaient 2-0 au pointage en première période quand l'ancienne gloire des Hurricanes de la Caroline a trouvé le fond du filet en supériorité numérique. Il s'agit du 429e but de la carrière de Staal.

Staal, 35 ans, continue de produire à un excellent rythme à sa quatrième saison chez le Wild. Avant la rencontre avec les Blackhawks, le joueur de centre totalisait 11 buts et 25 points en 33 matchs.

L'Ontarien est passé par les Rangers de New York pour une brève transition de 20 rencontres avec les Rangers de New York à la fin de la saison 2015-2016, la 12e à laquelle il a participé avec les Hurricanes dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il aura vécu ses plus beaux moments au milieu des années 2000 en Caroline, quand les «Canes» ont remporté la coupe Stanley en 2006.

Sous le règne du capitaine de Thunder Bay, les Hurricanes ont raté les séries éliminatoires entre 2009 et 2015.