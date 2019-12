Taylor Hall encore laissé de côté

Laissé sur la passerelle par les Devils vendredi soir alors que l'équipe affrontait l'Avalanche au Colorado, l'attaquant Taylor Hall sera de nouveau absent, ce soir, alors que la formation du New Jersey se mesurera aux Coyotes de l'Arizona.

Hall, qui serait en voie d'être échangé très prochainement, avait été laissé de côté «par mesure de précaution», vendredi. Le journaliste John Shannon rapportait, ce matin, qu'il en sera de même ce soir.

Plusieurs équipes sont sur la trace du joueur-vedette, dont le contrat arrive à échéance au terme de la présente saison.

Selon le journaliste de «The Athletic» Pierre Lebrun, cinq ou six formations sont en contact avec le directeur-général des Devils, Ray Shero, au sujet de Hall. Les Panthers de la Floride seraient la plus récente équipe à être entrée dans le derby au sujet de celui qui a remporté le trophée Hart, remis au joueur le plus utile à son équipe, au terme de la saison 2017-2018.

Après avoir été ennuyé par les blessures la saison dernière, Hall, qui a 28 ans, en est à six buts et 19 aides en 30 parties, cette année.