Liverpool seul au monde, Leicester touché, Chelsea coulé

Scénario une nouvelle fois idéal pour Liverpool lors de la 17e journée de Premier League, samedi, les Reds remportant 2-0 un match compliqué contre Watford alors que ses poursuivants, Leicester et Chelsea, ont lâché du terrain.

Liverpool gère

Contrairement à ce que le score laisse penser (2-0), la réception de la lanterne rouge Watford n'a pas été aisée pour Liverpool.

Contre une équipe moins au fond du trou, les ratés d'Abdoulaye Doucouré (37e) ou d'Ismaïla Sarr (42e), qui ont tous deux raté le ballon seuls à quelques mètres du but, ou les face-à-face perdu par Gerard Deulofeu devant Alisson (54e) auraient probablement connu un meilleur sort.

«C'est vrai, ce n'était pas la plus jolie des victoires, mais j'en suis plus que satisfait comme ça. En décembre et en janvier, il faut se montrer coriace, c'est la chose la plus importante et c'est ce qu'on a montré», a estimé Jurgen Klopp.

Impitoyable de réalisme, Liverpool a marqué sur son premier tir cadré.

Une contre-attaque classique menée par le trio Roberto Firmino - Sadio Mané - Mohamed Salah, qui font traverser le terrain à la balle en une poignée de seconde et l’Égyptien se recentre puis place une frappe tout en toucher pour conclure (1-0, 38e).

Salah a doublé la mise en toute fin de match, se trouvant bien placé pour convertir une frappe ratée de Divock Origi d'une espèce de talonnade astucieuse (2-0, 90+1).

Avec 10 points d'avance sur Leicester, Liverpool peut s'envoler l'esprit tranquille vers la Coupe du monde des clubs au Qatar.

Ils affronteront mercredi les Mexicains de Monterrey en demi-finale, pendant qu'une équipe B jouera mardi le quart de finale de Coupe de la Ligue anglaise à Aston Villa.

Seule ombre au tableau, la sortie du milieu Georginio Wijnaldum avant l'heure de jeu, sur une blessure musculaire dont la gravité n'a pas été précisée.

Leicester lâche du terrain

On commençait à se demander si les Foxes pouvaient encore être une menace pour Liverpool.

Leur nul à domicile contre l'avant-dernier Norwich (1-1), qui met fin à leur série de huit victoires, semble bien achever leurs maigres rêves de jouer les troubles-fêtes.

Et avec un déplacement à Manchester City et la réception de Liverpool au retour de la Coupe du Monde des clubs à suivre, le statut de dauphin va être mis à rude épreuve.

Face à des Canaris toujours dangereux en contre, Leicester a eu nombre d'occasions mais Jamie Vardy a été lui aussi stoppé dans sa série de huit matches où il a marqué.

Il a bien été impliqué sur le but, venu d'une tête sur un corner de James Maddison, mais le but a finalement été accordé au gardien Tim Krul contre son camp (1-1, 38e).

Avant cela, c'est le lutin finlandais de Norwich, Teemu Pukki qui avait trompé Kasper Schmeichel mal campé sur ses appuis (0-1, 26e) pour inscrire son 9e but depuis le début de la saison.

Chelsea plonge

Décidément, Chelsea a le blues avec ce quatrième revers sur les cinq dernières journées de championnat.

Cette fois-ci, c'est Bournemouth, qui restait sur 5 défaites de rang, qui est venu se relancer à Stamford Bridge sur un but un peu confus de Dan Gosling, accordé après recours à la VAR (0-1, 85e).

«Il faut montrer davantage de personnalité. Quand une équipe veut défendre en face, c'est un nouveau test. Et on n'a pas été bon là-dedans», a pesté Frank Lampard après le match.

Chelsea voit sa place dans le top 4, qualificatif pour la Ligue des Champions, menacée. Sheffield United, qui a battu Aston Villa (2-0) revient à 4 points.

United en embuscade, City au rattrapage

Dimanche, Manchester United (6e, 24 pts) reçoit Everton, et s'approcherait à 2 longueurs de Chelsea en cas de victoire. Wolverhampton et Tottenham, qui s'affrontent, sont également en embuscade, respectivement à cinq et six points des hommes de Lampard.

De son côté, Manchester City (3e, 32 pts), qui reste en Championnat sur une défaite face au rival honni United, se déplace à Arsenal. A quasiment mi-parcours de la Premier League, les Mancuniens de Pep Guardiola, doubles champions en titre accusent 17 points de retard sur le leader Liverpool.