Les Devils gagnent sans Taylor Hall

Laissé sur la passerelle par les Devils vendredi soir alors que l'équipe affrontait l'Avalanche au Colorado, l'attaquant Taylor Hall a de nouveau été mis à l’écart, samedi soir, alors que la formation du New Jersey a vaincu les Coyotes en Arizona par la marque de 2 à 1.

Hall, qui serait en voie d'être échangé très prochainement, a été laissé de côté «par mesure de précaution» lors des deux soirs.

En l’absence de la principale menace offensive des Devils, ce sont Michael McLeod et Miles Wood qui se sont levés. Les deux joueurs du quatrième trio ont fourni deux mentions d’aide chacun.

Jesper Boqvist et Kyle Palmieri se sont chargés de remplir le filet protégé par Darcy Kuemper. Son vis-à-vis Mackenzie Blackwood a bloqué 31 des 32 tirs des Coyotes. Le portier avait un nouvel adjoint pour l’épauler en l’absence de Louis Domingue, dont le statut est incertain. Fraîchement rappelé du Thunder d’Adirondack, dans l’ECHL, Evan Cormier prenait sa place.

Beaucoup de rumeurs

Plusieurs équipes sont sur la trace de Hall, dont le contrat arrive à échéance au terme de la présente saison.

Selon le journaliste de «The Athletic» Pierre Lebrun, cinq ou six formations sont en contact avec le directeur général des Devils, Ray Shero, au sujet du joueur-vedette. Les Panthers de la Floride seraient la plus récente équipe à être entrée dans le derby au sujet de celui qui a remporté le trophée Hart, remis au joueur le plus utile à son équipe, au terme de la saison 2017-2018.

Des rumeurs de transactions envoient aussi l’ailier gauche avec les Blues de St. Louis et les Coyotes, tandis que plusieurs partisans s’amusent à concocter les échanges les plus fous sur Twitter, en attendant la décision finale.

Après avoir été ennuyé par les blessures la saison dernière, Hall, qui a 28 ans, en est à six buts et 19 aides en 30 parties, cette année.