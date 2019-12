Joe Burrow reçoit le trophée Heisman

Sans surprise, Joe Burrow a reçu le trophée Heisman, samedi, pour souligner sa saison 2019 hors normes dans les rangs du football universitaire américain (NCAA).

Le quart-arrière de l’Université Louisiana State (LSU) a établi des records par la passe pour son équipe et dans l’Association Southeastern (SEC) avec 4715 verges et 48 touchés, en plus d’instaurer de nouvelles marques pour son université avec 342 passes complétées et une moyenne de 384,9 verges aériennes par rencontre.

Le nouveau joueur par excellence de la NCAA sera vraisemblablement choisi au tout premier rang du prochain repêchage de la National Football League (NFL) en 2020 – et les Bengals de Cincinnati pourraient bien jeter leur dévolu sur l’athlète de 23 ans. La formation de l’Ohio montre le pire dossier de la NFL : une victoire contre 12 revers.

Burrow succède à Kyler Murray (Oklahoma, 2018), à Baker Mayfield (Oklahoma, 2017) et à Lamar Jackson (Louisville, 2016) en tant que récipiendaire du Heisman. Jackson est en train de tout casser au poste de quart-arrière cette saison avec les Ravens de Baltimore dans la NFL.

Burrow a mené les Tigers de LSU à une fiche de 13-0 et un titre de la SEC. Ses performances ont aussi permis à LSU de se classer au premier rang de toute la NCAA pour les séries éliminatoires du football collégial.

Les quarts-arrière Justin Fields (Buckeyes d’Ohio State) et Jalen Hurts (Sooners d’Oklahoma) ainsi que l’ailier défensif d’Ohio State Chase Young, étaient les autres joueurs nominés pour l’obtention du trophée Heisman.