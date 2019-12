Kingsbury devancé par son bon ami Horishima

Le Japonais Ikuma Horishima a sorti un lapin de son chapeau pour s’imposer devant le champion québécois Mikaël Kingsbury, samedi, à la Coupe du monde de Thaiwoo, en Chine.

Kingsbury, qui avait signé sa 57e victoire en carrière sur le circuit international la semaine dernière en Finlande, a terminé au deuxième rang avec un pointage de 86,29. Il s’agit néanmoins d’un 83e podium en Coupe du monde à l’épreuve des bosses pour le Québécois.

Bon joueur, Kingsbury a commenté, par voie de communiqué, en affirmant tout simplement que Horishima était «un bon ami et un féroce compétiteur».

Le Japonais a ainsi réussi une descente de 86,89 points lors de la superfinale, forçant le Québécois à pousser au maximum.

«Je partais le dernier et Ikuma a mis une grosse descente devant moi, a précisé Kingsbury. Avec son pointage, je savais qu’il avait fait quelque chose d’assez solide, même sans l’avoir vu. J’ai essayé de réussir la meilleure descente que je pouvais.

«Il me manquait peut-être un peu de vitesse, ce qui a fait la différence, a noté le Québécois. Je suis très content de mes sauts et de me retrouver en deuxième position. C’est un autre podium. La constance est bonne.»

Le Français Benjamin Cavet a conclu sur la troisième marche (83,28). Les Québécois Laurent Dumais et Kerrian Chunlaud ont leur part terminé septième et huitième, respectivement.

Justine sur le podium

Du côté féminin, Justine Dufour-Lapointe a pris la troisième position, récoltant une médaille de bronze.

«Je suis vraiment fière de moi et de mon équipe, a-t-elle mentionné. Le fait d’avoir réussi à monter sur le podium avant Noël va vraiment m’aider.»

La Française Perrine Lafont a survolé la compétition tandis que Yulia Galysheva a obtenu la deuxième place. Chloé Dufour-Lapointe a pris le huitième rang.

Les skieurs acrobatiques seront de retour en action dès dimanche avec la première épreuve de duels de la saison, toujours à Thaiwoo.