Ben Chiarot: même le CH n'en revient pas

On fait grand cas depuis quelques années du besoin d'aller chercher un défenseur gaucher chez les Canadiens de Montréal.

Or, l'émergence de Ben Chiarot pourrait-elle faire en sorte que la situation n'est plus urgente?

C'est du moins ce que suggère le journaliste Eric Engels dans une chronique publiée sur Sportsnet. Le fait que Brett Kulak ait retrouvé ses repères change également la donne, tout comme l'éventuel retour au jeu de Victor Mete.

Cela fait quelques semaines que Chiarot fournit à l'équipe des performances insoupçonnées. Il y a eu notamment une séquence de quatre matchs, du 30 novembre au 5 décembre, durant laquelle il a compilé une moyenne de temps de jeu de 29 min 4 s.

«Il surpasse même nos attentes, a confié un membre du CH à Engels. Nous savions qu'il représentait une amélioration par rapport à ce que nous avions l'an dernier, mais ç'aurait été difficile de prédire qu'il jouerait aussi bien.»

Chiarot n'est qu'à un but d'égaler sa marque personnelle de cinq établie la saison dernière. Au rythme actuel, il terminerait la campagne avec 28 points, dont 10 filets.

On savait de Chiarot qu'il était un défenseur robuste, mais son agilité sur patins en surprend plus d'un.

«Je suis un gros gars qui bouge assez bien, je crois que c'est mon meilleur atout, a observé le principal intéressé après l'entraînement de vendredi. Je peux suivre les joueurs plus petits et jouer dur aux dépens des plus costauds. Je me débrouille contre les deux styles. Mon mélange de vitesse et de force physique est ce qui m'aide le plus.»

«Je ne suis pas le joueur le plus rapide, mais je ne suis pas lent, a précisé Chiarot. Mes trois premiers pas sont assez bons. Je peux me déplacer plutôt bien dans toutes les directions. C'est ce qui m'aide à affronter les joueurs petits et vifs. Ils ne prennent pas une longueur d'avance, car je me déplace bien latéralement.»

Chiarot a d'ailleurs révélé à The Athletic qu'il a pris part à quelques séances l'été dernier avec l'ancienne patineuse artistique Barb Underhill.

«J'ai été en mesure de repérer quelque chose et de l'aider à être un peu plus en équilibre, a expliqué la spécialiste. Quand tu es plus stable sur la bonne portion de ta lame, tu peux pivoter aisément, et tu es en mesure de réagir plus rapidement. Nous avons pu trouver ce point d'équilibre lors de la première séance, et je lui ai envoyé la vidéo. En la regardant, je pense qu'il a pu voir où je voulais en venir et il a pu le mettre en pratique.»

La mobilité sous-estimée de Chiarot lui permet de demeurer efficace dans une Ligue nationale plus rapide que jamais. C'est pourquoi, jusqu'ici, le grand gaillard confond les sceptiques qui avaient dressé un parallèle avec Karl Alzner, dont la mise sous contrat s'est avérée une erreur. Erreur que le directeur général Marc Bergevin a lui-même assumée en envoyant le vétéran dans la Ligue américaine, et ce, dès la deuxième année de son entente.