Une contrainte de plus pour le CH?

Tout semble indiquer que le Canadien de Montréal aura Anthony Mantha dans les pattes, samedi soir, lors de la visite des Red Wings de Detroit au Centre Bell.

L’entraîneur-chef des «Wings» Jeff Blashill a indiqué, lors de son point de presse quotidien, qu’il s’attendait à ce que le Québécois soit de retour au jeu contre la Sainte-Flanelle.

Mantha a raté les huit dernières parties des siens en raison d’une blessure au bas du corps. Le natif de Longueuil était tout feu tout flamme avant sa blessure, lui qui avait amassé 12 buts et 11 mentions d’aide pour 23 points en 25 rencontres.

En plus de l’ailier droit de 25 ans, les Red Wings pourraient également compter sur le retour au jeu de l’attaquant Andreas Athanasiou. Ce dernier a raté les deux dernières sorties des siens, et ce, en raison d’un mal que sa formation n’a pas révélé. En 29 matchs cette année, le joueur de centre a touché la cible cinq fois et fourni 10 aides pour 15 points.