Le gardien des IceDogs donne signe de vie

Tucker Tynan, le gardien grièvement coupé à une jambe lors d’un match de la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL), a fait sa première déclaration publique depuis l’incident, vendredi.

«Je voulais dire merci à tout le monde pour votre soutien, cela signifie plus que quiconque pourrait le savoir, a écrit le gardien des IceDogs de Niagara dans une publication sur Twitter. C’est une situation malheureuse, mais j’ai hâte de guérir et de revenir encore plus fort et en santé qu’avant.»

Une déclaration pleine d’espoir, en considérant qu’on craignait pour la vie du joueur américain de 17 ans moins de 24 heures auparavant. Un joueur des Knights de London est entré en collision avec Tynan, après quoi le gardien des IceDogs a perdu beaucoup de sang. Des paramédics et le personnel des IceDogs ont accouru pour lui prodiguer les premiers soins pendant une dizaine de minutes avant son évacuation d’urgence.

Les amateurs de hockey au Canada ont finalement poussé un soupir de soulagement quelques heures après l'incident, quand les IceDogs ont indiqué que Tynan était dans un état stable et avait été opéré avec succès.

Reste que les IceDogs ont obtenu le report de leurs deux rencontres du week-end pour permettre à leurs joueurs de se remettre de l’incident et de se prévaloir des ressources de soutien s’ils en ont besoin, a-t-il été annoncé vendredi. Après la sortie de Tynan, le match contre les Knights a également été reporté.

Il n’y a pour l’instant pas d’échéance attachée au retour de Tynan. Originaire de Chicago, le gardien a percé l’OHL cette saison. Il montre un dossier de 11-8-4, une moyenne de buts alloués de 3,80 et un taux d’arrêts de ,910 en 23 rencontres cette saison avec les IceDogs.