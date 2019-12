Cayden Primeau peut-il confirmer son poste dans l’Ouest?

Les Canadiens amorceront la semaine prochaine un voyage de quatre parties dans l’Ouest canadien. Fort de la première victoire de sa carrière contre les Sénateurs mercredi soir, le gardien recrue Cayden Primeau aura son utilité dans cette séquence importante.

De passage à l’émission Les Partants vendredi matin, notre analyste Patrick Lalime s’attend à ce que Primeau obtienne au moins un départ, probablement le dernier du voyage contre les Jets à Winnipeg. Il s’agira d'une épreuve déterminante pour le nouveau venu, lui qui en sera à un premier long périple avec le Tricolore.

Aux yeux de notre expert, l’adjoint de Carey Price «s’est démarqué» lors de ses deux premiers départs dans la LNH.

Toutefois, sa courte audition a-t-elle été suffisante pour lui assurer un poste avec l’équipe? Cette question, probablement que l’état-major de l’équipe se la pose aussi, mais ce qui est certain, c’est «qu’il a fait le travail et que les deux matchs qu’il a joués, il a donné une chance à son équipe de gagner.»

Pour le moment, il crée «une petite compétition à l’interne et c'est ça qui est important, comme doit le faire un gardien auxiliaire qui se doit de toujours pousser son gardien numéro un avec de bonnes performances» et cela peut-être favorable pour le groupe.

D’ailleurs, ce groupe semble apprécier le jeune gardien. Des leaders importants comme le capitaine Shea Weber et le vétéran Carey Price l’ont montré au cours du dernier match. On se rappellera que Weber a été le premier à être allé le féliciter après le but gagnant de Ben Chiarot en prolongation, tandis que Price s’est assuré d’aller récupérer la rondelle de la première victoire, dans le camp des Sénateurs, qui l’avait subtilisé. Ces comportements laissent entrevoir de bonnes choses selon Patrick Lalime.

Voyez ce que pense Patrick Lalime de la situation de Cayden Primeau dans la vidéo ci-dessus.