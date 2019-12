Youppi! choisit la casquette des Expos ou du CH?

Au grand plaisir de ses jeunes admirateurs et de ceux l’ayant connu plusieurs années auparavant à l’époque des Expos, Youppi! a désormais le statut d’immortel, car il a fait son entrée au Temple de la renommée des mascottes, mercredi.

Désormais associé au Canadien de Montréal, Youppi! ne semble pas avoir eu le choix de la casquette, comme c’est traditionnellement le cas au Panthéon du baseball, à Cooperstown. Il a ainsi pris la pose, mercredi, dans l’uniforme du Tricolore.

Le «Mascot Hall of Fame», qui est situé dans la ville de Whiting, en Indiana, a présenté les membres de sa cuvée 2020. Outre le représentant du Canadien et ex-mascotte des Expos, Blue (Colts d’Indianapolis), The Oriole Bird (Orioles de Baltimore) et Boomer (Pacers de l’Indiana) ont aussi accédé au Panthéon.

Youppi! est la première mascotte canadienne à s’y retrouver et la seule ayant œuvré pour une concession du baseball majeur et une équipe de la Ligue nationale de hockey. De plus, le personnage de couleur orange demeure, doit-on le rappeler, l’unique mascotte ayant été expulsée d’un match des ligues majeures; les arbitres lui avaient montré le chemin de la sortie lors de la plus longue partie de l’histoire des Expos, le 23 août 1989, au Stade olympique.

Le Temple, qui comprend le Phillie Phanatic (Phillies de Philadelphie) au nombre de ses immortels, avait organisé un vote auprès du public, de ses dirigeants et de ceux ayant personnifié ses membres intronisés pour déterminer ses nouveaux récipiendaires.