Un capitaine en or

Plusieurs expliquent les récents succès des Flames de Calgary par le départ de l’ancien entraîneur-chef Bill Peters, remplacé par Geoff Ward, mais le leadership du capitaine Mark Giordano n’est pas à dédaigner aux yeux de l’instructeur intérimaire.

Avant d’accueillir les Maple Leafs de Toronto jeudi soir, la formation albertaine avait gagné ses six rencontres sous la gouverne de Ward. Ce dernier préfère souligner la contribution de ses meneurs à cette poussée, à commencer par Giordano, un vétéran de 36 ans qui a obtenu 16 points en 33 rencontres jusqu’ici en 2019-2020.

«"Gio" est comme Zdeno Chara était à Boston, a commenté au quotidien "Calgary Sun" Ward, qui était pilote-adjoint chez les Bruins lorsqu’ils ont remporté la coupe Stanley au printemps 2011. Quand vous avez un bon capitaine, c’est de l’or en barre. Si votre groupe de leaders est à la hauteur, c’est aussi de l’or. [...] À Boston, les Bruins récoltent encore les dividendes de cela, même de nombreuses années après mon départ. C’est donc un aspect important. "Gio" et nos gars sont en train de former un noyau de meneurs très solide.»

«Lorsque non seulement votre capitaine est bon, mais que le groupe de leaders l’est aussi, vous savez que les messages appropriés sont transmis dans le vestiaire et que chacun se sait responsable vis-à-vis autrui, a-t-il également affirmé. Cela rend notre travail plus facile, sachant que vous avez en quelque sorte un instructeur supplémentaire qui joue dans votre équipe et qui travaille hors de la patinoire.»

Une tâche primordiale

Quant à Giordano, récipiendaire du trophée Norris lors de la dernière campagne, il prend son rôle très au sérieux et sait qu’une bonne communication entre tous facilitera le boulot de ses collègues et de ses patrons.

«Je pense que comme capitaine, vous devez être le lien entre le personnel d’entraîneurs et les joueurs, a-t-il déclaré. Votre tâche est de relayer le message des instructeurs aux joueurs, tout en vous assurant d’obtenir leur appui, car ce sont vos coéquipiers. Ce sont les gars avec qui vous débarquez sur la glace. Parfois, c’est ardu parce que ce n’est pas un bon message destiné au groupe, mais faut simplement être cette courroie de transmission.»

Par ailleurs, le lien entre Ward et Giordano semble fort et résistant, aux dires de l’arrière d’expérience.

«Je crois que "Wardo" me rend la vie beaucoup plus facile, car il va droit au but. Il n’y a pas de zones grises avec lui. C’est un excellent communicateur et il privilégie la tournure positive pour tout. C’est vraiment agréable», a-t-il mentionné.

Jouer à l'intérieur de ses moyens

Cette relation harmonieuse se transporte sur la glace, selon Ward, qui estime que le jeu de Giordano a progressé dernièrement.

«Au début de la saison, il essayait peut-être d’en faire un peu trop. Maintenant, il joue à l’intérieur de ses moyens. Il laisse les choses se présenter à lui. Et pour un défenseur, ça se complique lorsqu’il tente de forcer le jeu et d’en faire trop. C’est à ce moment que les revirements et les échappées surviennent», a-t-il expliqué.

«C’est ce que j’ai noté dans son cas, puisqu’il ne semble pas avoir le poids du monde sur ses épaules. Il n’a pas à tout accomplir. Il est un membre de l’équipe et connaît exactement son rôle.»