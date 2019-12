Un ancien des Nordiques fait partie des ingrédients

Question de brasser la soupe, les Sharks de San Jose ont remplacé Peter DeBoer, mais ajouté également quelques ingrédients à la recette, dont l’ancien joueur des Nordiques de Québec Mike Ricci.

À 48 ans, Ricci s’occupait déjà du développement des joueurs dans l’organisation des Sharks depuis une douzaine d’années, soit depuis sa retraite en tant que joueur au terme de la saison 2006-2007. Ricci a disputé un total de 1099 matchs de saison régulière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), dont 208 avec les Nordiques, de 1992 à 1995.

«Ces individus qui mèneront notre équipe sont très familiers avec nos joueurs et nous pensons que ce changement peut procurer un nouveau souffle à notre groupe», a indiqué le directeur général des Sharks, Doug Wilson, cité sur le site web de la LNH.

Wilson a décidé de nommer Bob Boughner entraîneur-chef par intérim et a ajouté Ricci ainsi que l’ancien gardien Evgeni Nabokov parmi les nouveaux assistants. Dans le cas de Nabokov, il faisait également partie de l’organisation des Sharks à titre de recruteur et d’entraîneur responsable du développement des gardiens depuis cinq ans.

Ceux qui ont perdu leur emploi, en plus de DeBoer, sont les adjoints Steve Spott et Dave Barr, de même que l’entraîneur des gardiens Johan Hedberg. Nabokov remplacera celui-ci.

«Quand tu as connu un certain niveau de succès par le passé, le changement n’est jamais facile, a noté Wilson. Nous sentons que cette équipe est capable de beaucoup plus que ce que nous avons démontré et qu’on a besoin d’une nouvelle voix.»

«Collectivement et aussi individuellement, notre jeu n’a pas comblé les attentes cette année et notre constance n’était pas au rendez-vous.»

Une contribution appréciée

Depuis le début de la saison, les Sharks avaient présenté un dossier de 15-16-2 avant de recevoir les Rangers de New York, jeudi soir.

«Sous le leadership de Peter, avec Steve, Dave et Johan, notre concession a accompli de grandes choses, dont une présence en finale de la coupe Stanley en 2016, a ajouté Wilson. Nous voulons les remercier pour leur contribution aux succès de notre organisation lors des quatre dernières années.»

DeBoer est devenu mercredi soir le cinquième entraîneur de la LNH à se voir forcé de quitter son poste cette saison, après Mike Babcock, Bill Peters, John Hynes et Jim Montgomery.