TVA Sports se mobilise pour les enfants

Tous les enfants méritent un beau Noël. Malheureusement, tous n’ont pas cette chance. La campagne «Soyez la bonne étoile » est une collecte de fonds au profit des enfants de la DPJ pour qu’ils puissent vivre non seulement un temps des Fêtes plus joyeux, mais aussi pour qu’ils puissent réaliser leurs vœux tout au long de l’année.

La journaliste de la chaîne TVA Sports, Nancy Audet, est une ambassadrice pour cette cause.

«On veut ramasser des fonds pour les enfants, pour leur offrir un beau Noël, a souligné la journaliste, jeudi matin, lors de l’émission Les Partants à TVA Sports. Je le dis souvent, on va être entourés à Noël, on va être avec nos familles et les gens qu’on aime.

«Mais malheureusement au Québec, il y a des milliers d’enfants qui n’ont pas de famille pour célébrer Noël. Pour nous, c’est vraiment important de leur offrir un beau moment.»

Pour faire un don : soyezlabonneetoile.ca

Voyez dans la vidéo ci-dessus l’entrevue qu’a accordée Nancy Audet à l’émission Les Partants.