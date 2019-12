Les 5 meilleurs coups de Trevor Timmins

Il est plus fréquent de voir poindre, ça et là, les gaffes commises par Trevor Timmins au repêchage depuis le début de son association avec le Canadien de Montréal il y a maintenant 17 ans.

Or, il va sans dire que celui supervisant le programme de recrutement amateur de l'organisation a également réalisé quelques bons coups, notamment avec certains choix tardifs.

1 – Cayden Primeau

L’éclosion du gardien Cayden Primeau, 20 ans, laisse croire qu’il s’agit d’une brillante sélection de Timmins au repêchage de 2017. La carrière de Primeau ne fait évidemment que commencer, mais tous les espoirs semblent permis pour celui ayant été sélectionné en septième ronde, soit 199e au total. Étrangement, 20 autres gardiens ont été préférés à Primeau par les autres équipes lors de cet encan. Du lot, l’Américain Jake Oettinger, par les Stars de Dallas, et le Finlandais Ukko-Pekka Luukkonen, par les Sabres de Buffalo, ont été les premiers choisis.

2 – Brendan Gallagher

Le petit gabarit de Brendan Gallagher a permis au Canadien de le repêcher au cinquième tour. L’ancien des Giants de Vancouver, dans la Ligue de l’Ouest, a ainsi été le 147e joueur choisi en 2010. Pourtant, Gallagher venait tout juste de conclure une saison avec 81 points, dont 41 buts, en 72 matchs avec les Giants avant de récolter 21 points en 16 matchs éliminatoires.

3 – Mark Streit

Au moment de jeter son dévolu sur le défenseur suisse Mark Streit au repêchage de 2004, Timmins ne se doutait probablement pas que celui-ci allait avoir une carrière aussi prolifique. Parmi tous ceux choisis cette année-là, seulement 14 joueurs ont disputé plus de matchs que Streit dans la Ligue nationale (LNH). Or, le défenseur fut la 262e sélection du repêchage, appelé au neuvième tour.

4 – Mikhail Grabovski

Avec seulement 27 matchs disputés avec le Canadien, force est d’admettre que Mikhail Grabovski n’a pas marqué l’histoire de la prestigieuse équipe montréalaise. Il fut néanmoins un excellent choix de cinquième ronde (150e) en 2004. Le Tricolore avait échangé l’attaquant aux Maple Leafs de Toronto, en juillet 2008, en retour du défenseur Greg Pateryn et d’un choix de deuxième tour. Grabovski a totalisé 534 matchs dans la LNH.

5 – Jaroslav Halak

Lors du premier repêchage de Timmins dans l’entourage du Canadien en 2003, l’organisation montréalaise a sélectionné en neuvième ronde (271e au total) un gardien slovaque du nom de Jaroslav Halak. Or, celui-ci a maintenant participé à plus de 500 matchs dans la LNH. Halak a joué 101 matchs avec le CH en saison régulière, volant par ailleurs la vedette lors des séries de 2010 en contribuant à l’élimination des Capitals de Washington et des Penguins de Pittsburgh.

Mentions honorables : Cale Fleury (choix de 3e ronde, 87e, en 2017), Victor Mete (4e ronde, 100e, 2016), Charles Hudon (5e ronde, 122e, 2012), Sergei Kostitsyn (7e ronde, 200e, 2005) et Alexei Emelin (3e ronde, 84e, 2004).