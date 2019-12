Même si cinq entraîneurs-chefs ont déjà perdu leur emploi cette saison, Michel Therrien est en paix avec sa décision. Pas question pour lui de regretter son choix d’avoir accepté l’offre de son ami Alain Vigneault pour un poste d’adjoint avec les Flyers.

En entrevue à JiC jeudi (à voir dans la vidéo ci-dessus), Therrien s’est dit «très comblé» à Philadelphie. Il préfère être dans l’action plutôt que d’attendre un appel à la maison.

«Je suis très en paix avec la décision que j’ai prise. La raison pour laquelle j’ai décidé de relever ce défi, c’est dû au fait qu’Alain était là. Je connais bien aussi le directeur général Chuck Fletcher et on a réussi à amener Mike Yeo et Ian Laperrière avec nous.

«Je suis rendu à un moment dans ma carrière où je veux être dans une organisation de première place et être entouré de gens avec qui je veux travailler. C’est exactement ce que j’ai à Philadelphie. Je suis très comblé», a-t-il affirmé en direct de Denver, où les Flyers ont perdu 3-1 contre l’Avalanche, mercredi soir.

Cette défaite n’était que la deuxième de l’équipe à ses huit derniers matchs.

«Les choses vont bien, a convenu Therrien. Alain dirige les Flyers de façon remarquable. J’adore mon expérience à Philadelphie.»

Rappelons que John Hynes (Devils), Mike Babcock (Maple Leafs), Bill Peters (Flames), Jim Montgomery (Stars) et Peter DeBoer (Sharks) ont tour à tour été congédiés depuis le début de la saison.

Des souvenirs impérissables

Par ailleurs, comme l’émission JiC était enregistrée dans un bar de Granby, Therrien en a profité pour revenir sur sa conquête de la Coupe Memorial avec les défunts Prédateurs en 1996.

«Granby aura toujours une place spéciale dans mon cœur, a-t-il soutenu. Les partisans ont été exceptionnels. C’était extraordinaire de ramener la coupe au Québec après une disette de 25 ans.»