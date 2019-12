Les Leafs ont-ils trouvé une carte cachée?

Les Maple Leafs de Toronto tentent encore de remonter au classement après des semaines mouvementées et les performances d’un joueur plutôt méconnu, le défenseur Justin Holl, pourraient les aider en ce sens.

Régulièrement laissé de côté par l’ancien entraîneur-chef Mike Babcock la saison dernière, le joueur de 27 ans semble avoir obtenu la confiance du pilote Sheldon Keefe, arrivé à la barre de l’équipe le 20 novembre. L’Américain a joué environ 18 minutes par match en moyenne lors de ses cinq dernières sorties. Mardi, il a inscrit au moins deux points dans une rencontre pour la première fois de sa carrière, contribuant à un gain de 4 à 1 contre les Canucks de Vancouver.

Aux yeux de l’attaquant Auston Matthews, le jeu de Holl en possession de rondelle constitue une belle surprise.

«Je crois que son rôle est devenu plus important. Il a davantage la liberté d’utiliser son répertoire d’habiletés, a-t-il affirmé au quotidien "Toronto Sun". C’est un gars qui patine bien pour sa taille [6 pi et 4 po]. Il mise sur un bon lancer et voit bien la glace. Il est capable de bien se placer rapidement et garder l’adversaire sur les talons.»

Le principal intéressé ne prend rien pour acquis et veut poursuivre dans la même voie.

«C’est certain que je veux contribuer encore plus. Par contre, je ne souhaite pas prendre de chances inutiles. J’essaie seulement de faire le bon geste au bon moment.»

Force de caractère

Un autre coéquipier de premier plan de Holl, le capitaine John Tavares, se dit également impressionné par cet ancien choix de repêchage des Blackhawks de Chicago qui a été embauché par les Leafs à l’été 2016.

«Vous le voyez s’améliorer constamment, a-t-il dit. Il n’a pas joué beaucoup l’an passé et il a réussi à persévérer et à mériter son temps de jeu en croyant en lui-même. Il nous offre un excellent rendement sur 200 pi et sa confiance est à la hausse. Sa capacité à effectuer des jeux importants tard dans le match représente un atout pour nous.»

Avant le duel face aux Flames de Calgary, jeudi, Holl avait récolté un but et neuf mentions d’aide pour 10 points en 30 matchs depuis le début de la campagne.