Joe Thornton au bout du rouleau?

Le vétéran des Sharks de San Jose Joe Thornton disputera son 1600e match dans la LNH, jeudi, mais la lourdeur de ce compteur commence visiblement à peser lourd, du moins, au plan statistique.

Celui qui deviendra le 12e joueur de l’histoire du circuit Bettman à atteindre le chiffre 1600 face aux Rangers de New York n’a pas encore inscrit un seul but cette saison, en fait. Le patineur de 40 ans s’est contenté de 10 mentions d’aide en 33 rencontres et sa disette coïncide avec les ennuis des Requins. Ceux-ci ont d’ailleurs limogé leur entraîneur-chef Peter DeBoer, mercredi, offrant son poste sur une base intérimaire à Bob Boughner.

Ayant confirmé son retour pour la présente campagne au début septembre, Thornton n’a pas fait bouger les cordages depuis le 15 mai lors de la finale de l’Association de l’Ouest contre les Blues de St. Louis. Pour ce qui est de son dernier but en saison, il faut remonter au 18 mars pour le retracer.

Le vétéran touche 2 millions $ cette année et au terme de son entente, il pourrait très bien prendre sa retraite. Affichant un différentiel de -9 avant l’affrontement de la soirée face aux Rangers, le joueur d’avant a toujours accepté des pactes d’un an depuis l’été 2017.

Thornton domine les joueurs actifs de la LNH avec 1075 mentions d’aide et 1488 points.