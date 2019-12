Jarry retrouve rapidement ses habitudes

À Pittsburgh, Tristan Jarry a récolté un troisième blanchissage à ses quatre derniers départs dans une victoire de 1 à 0 en prolongation des Penguins aux dépens des Blue Jackets de Columbus.

Le gardien de la troupe de Mike Sullivan a été peu occupé devant la cage des siens, repoussant les 17 tirs dirigés vers lui. Bryan Rust a complété un jeu de Kristopher Letang et Jake Guentzel après 3 min 2 s de temps de jeu en période supplémentaire pour donner la victoire aux siens.

À ses quatre derniers matchs, Jarry a seulement fait un faux pas contre le Canadien de Montréal, mardi, accordant trois buts. Il avait blanchi les Blues de St. Louis et les Coyotes de l’Arizona avant cette rencontre.

Déjà affectés par quelques blessures, dont celle de Sidney Crosby, les «Pens» devaient se débrouiller sans les services d’Evgeni Malkin, malade.

LES RED WINGS ONT GAGNÉ?!

Les Red Wings ont mis fin à leur horrible série de 12 défaites en l’emportant par la marque de 5 à 2 face aux Jets de Winnipeg grâce au brio de Robby Fabbri et de Filip Zadina, jeudi, à Detroit.

La dernière victoire des «Wings» remontait au 12 novembre dernier : un gain de 4 à 3 en prolongation contre les Ducks d’Anaheim. Lors de ce mois sans succès, l’équipe du Michigan a accordé 54 buts et n’en a inscrit que 21.

L’équipe locale n’avait pas marqué plus de cinq buts dans un match depuis la première rencontre de la saison. Fabbri a obtenu deux de ces buts et a ajouté une mention d’aide. Zadina, lui, a inscrit son premier but en 2019-2020 et a ajouté deux passes décisives. C’est le premier match de plus d’un point de sa carrière.

Du côté des Jets, Kyle Connor a obtenu un doublé et Mark Scheifele s’est fait complice des deux buts de son équipe.