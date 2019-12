Du travail pour un ancien du Rocket

L’ancien porte-couleurs du Rocket de Laval David Sklenicka a signé un contrat avec le Jokerit de Helsinki, dans la Ligue continentale, jeudi.

L’entente est valide jusqu’à la fin de la saison.

Le Tchèque de 23 ans a obtenu un but et deux mentions d’aide en sept rencontres avec le club-école du Canadien de Montréal lors de la présente campagne. Sklenicka et le Tricolore ont mis fin à leur association la semaine dernière après que le défenseur n’eut pas été réclamé au ballottage, puis cédé aux Mariners du Maine, dans la Premier AA Hockey League.

Ayant accepté un pacte du Canadien en mai 2018, le tireur gaucher a totalisé 75 matchs avec le Rocket en carrière.