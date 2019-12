Brady Tkachuk, le voleur?

Ben Chiarot venait tout juste de marquer le but gagnant en prolongation face aux Sénateurs d’Ottawa, mercredi soir. Et ainsi, cela signifiait que le jeune gardien Cayden Primeau remportait le premier match de sa carrière. Si la majorité des joueurs se sont rués sur Chiarot, Carey Price avait autre chose en tête.

Normalement, après un premier gain ou un premier but dans la LNH, il est coutume de remettre la rondelle au joueur qui a réalisé l’exploit. Primeau a bien failli ne pas pouvoir obtenir cette récompense en raison de la petite peste des Sénateurs Brady Tkachuk.

En effet, immédiatement après le but de Chiarot, Tkachuk a pris possession de la rondelle. Mais Carey Price a tout vu. Alors que tous les joueurs sautaient sur la patinoire, Price est allé féliciter Primeau avant de se diriger dans la direction de Tkachuk, tel que rapporté par The Athletic.

Finalement, Primeau a été en mesure d’obtenir cette fameuse rondelle et tout ça, grâce à la vigilance du numéro 31.

Tkachuk a d’ailleurs commenté la situation, affirmant ne pas savoir que c’était la première victoire de Primeau.

«Honnêtement, je n’avais pas réalisé qu’il s’agissait de la rondelle de sa première victoire. Je le connais très bien, j’ai joué avec lui au Championnat du monde des moins de 18 ans [avec les États-Unis] et nous avons gagné une médaille d’or ensemble, a mentionné le joueur des Sénateurs en marge de l’entraînement matinal des siens, jeudi, au Centre Canadian Tire. Franchement, je n’y avais pas pensé. Quand je l’ai vu, je me suis dit : "ok". Je n’ai pas réalisé sur le coup, j'allais envoyer le disque à un enfant dans les gradins.»

Voyez la séquence dans la vidéo ci-dessus.